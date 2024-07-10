Аномальная жара в Ростове массово убивает стрижей, а люди в небе видят НЛО

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Ростовчане требуют у губернатора Василия Голубева введения режима ЧС в связи с сильной жарой. Жителям донской столицы не нравится, что они вынуждены постоянно сидеть без электричества из-за высокой температуры воздуха.
Так, люди хотят добиться официального введения чрезвычайного режима «со всеми вытекающими».
Например, житель Мясниковского района сообщил, что вода в их домах отсутствует неделями, электричество тоже подается с перебоями. А несколько сел остаются без воды в +40.
В небе над Ростовской областью заметили неопознанный летающий объект, от которого исходит свет. В издании «Известия» предположили, что это могла быть ракета Ariane 6, запущенная во Франции.
Данная ракета состоит из нескольких модулей и способна доставлять на орбиту Земли спутники и прочие объекты. Она стартовала в 21.01 мск, однако вылет должен был состоятся раньше. Его отложили из-за «незначительной неисправности».
За время полета Ariane 6 должна преодолеть три этапа: достижение космоса, запуск двигателя, затем повторная активизация движка с последующим возвращением на Землю.
Отметим, что официальных комментариев по поводу светящегося объекта над донским регионом не было.
В Ростове-на-Дону начали массово гибнуть стрижи. Волонтеры, занимающиеся их спасением, все чаще находят трупы птиц. Невыносимая жара негативно влияет на состояние как людей, так и животных.
Из-за духоты птицы просто падают на землю, получают сильные травмы и погибают.
Ростовчан призывают обустраивать скворечники и поилки для птиц, чтобы помочь им пережить жару.