rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Новости Ростовской области за 10 июля

Аномальная жара в Ростове массово убивает стрижей, а люди в небе видят НЛО

10 июля 2024, 16:20
Фото: Изображение Шедеврум
Новости Ростовской области за 10 июля
Жители Ростова-на-Дону потребовали от губернатора Василия Голубева ввести режим ЧС, тем временем над донским регионом могла пролететь французская ракета, а аномальная жара стала причиной массовой гибели стрижей в городе.

Режим ЧС

Ростовчане требуют у губернатора Василия Голубева введения режима ЧС в связи с сильной жарой. Жителям донской столицы не нравится, что они вынуждены постоянно сидеть без электричества из-за высокой температуры воздуха.

Так, люди хотят добиться официального введения чрезвычайного режима «со всеми вытекающими».

Например, житель Мясниковского района сообщил, что вода в их домах отсутствует неделями, электричество тоже подается с перебоями. А несколько сел остаются без воды в +40.

Прокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света
Узнать подробнее

Французская ракета

В небе над Ростовской областью заметили неопознанный летающий объект, от которого исходит свет. В издании «Известия» предположили, что это могла быть ракета Ariane 6, запущенная во Франции.

Данная ракета состоит из нескольких модулей и способна доставлять на орбиту Земли спутники и прочие объекты. Она стартовала в 21.01 мск, однако вылет должен был состоятся раньше. Его отложили из-за «незначительной неисправности».

За время полета Ariane 6 должна преодолеть три этапа: достижение космоса, запуск двигателя, затем повторная активизация движка с последующим возвращением на Землю.

Отметим, что официальных комментариев по поводу светящегося объекта над донским регионом не было.

Климатолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области
Узнать подробнее

Гибель стрижей

В Ростове-на-Дону начали массово гибнуть стрижи. Волонтеры, занимающиеся их спасением, все чаще находят трупы птиц. Невыносимая жара негативно влияет на состояние как людей, так и животных.

Из-за духоты птицы просто падают на землю, получают сильные травмы и погибают.

Ростовчан призывают обустраивать скворечники и поилки для птиц, чтобы помочь им пережить жару.

Читайте также:
Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону из-за сильной жары массово падают стрижиРостовчане работают, но становятся нищими, а от жары взрываются градусники
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птицы#Электричество#Свет#Ракета#Последние новости Ростова на сегодня#Отключения электричества#Жара#Массовая гибель#Объект#Измученные птицы#Аномальная жара#Итоги дня
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
Сегодня, 06:38
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
Сегодня, 06:39
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Сегодня, 08:03
Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:10
Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары
Сегодня, 07:20
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
Сегодня, 08:46