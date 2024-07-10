Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес

Проект неоднократно менялся, а сроки реализации передвигались. Прошло 19 лет, но к реконструкции кинотеатра так и не приступили. Городской департамент архитектуры и градостроительства судился с инвестором и пытался заставить приступить к реализации проекта либо вернуть кинотеатр в муниципальную собственность. В конечном итоге кинотеатр был фактически снесен.