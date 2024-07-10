Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:49
В июне Арбитражный суд Ростовской области утвердил мирное соглашение между местным ИП и «Союзмультфильмом». Судебные тяжбы длились из-за авторских прав. Ростовский бизнесмен использовал изображение Чебурашки, права на которого принадлежат «Союзмультфильму».
Киностудия хотела взыскать с предпринимателя 50 тысяч рублей. После нескольких заседаний истец подал дополнительное заявление об уточнении иска. «Союзмультфильму» предложил ответчику выплатить десять тысяч рублей и, таким образом, урегулировать конфликт. Предприниматель согласился. Суд утвердил мирное соглашение и закрыл дело.
В Арбитражный суд Ростова-на-Дону поступил иск от Комитета по охране объектов культурного наследия региона. Он хочет засудить компанию «Альянс-М» за сорванные сроки реконструкции Парамоновских складов.
На реставрацию памятника культурного наследия компании давался ровно год. Подрядчик обязался разработать научно-проектную документацию для реконструкции, получить положительное заключение госэкспертизы, согласовать проект сохранения комплекса с Комитетом ОКН, получить разрешение и провести сами работы.
Но проверка на объекте показала, что никакие работы не проводились, да и сама проектно-сметная документация отсутствует.
Истец через суд требует, чтобы инвестор приступил к выполнению работ. В случае неисполнения требований суда Комитет по охране ОКН намерен взыскивать с «Альянс-М» по 300 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения взятых им на себя обязательств.
Суд принял иск к производству. Первое заседание по делу состоится 16 июля.
Арбитражный суд региона удовлетворил другой иск Комитета по охране объектов культурного наследия региона. На этот раз чиновники судились с компанией, занимающейся реконструкцией бывшего кинотеатра «Россия» в ростовском парке имени Горького.
Ответчика обязали завершить работы по сохранению здания в течение 48 месяцев после вступления решения в силу.
Проект реконструкции предусматривает восстановление исторического внешнего вида здания. Начать реконструкцию должны были еще в 2005 году. Управление зданием кинотеатра было передано ООО «Киноконцертный комплекс „Россия“», в котором большая доля принадлежала ОАО «Ростовдонавтовокзалу», еще 25% владел ДИЗО Ростова.
Проект неоднократно менялся, а сроки реализации передвигались. Прошло 19 лет, но к реконструкции кинотеатра так и не приступили. Городской департамент архитектуры и градостроительства судился с инвестором и пытался заставить приступить к реализации проекта либо вернуть кинотеатр в муниципальную собственность. В конечном итоге кинотеатр был фактически снесен.
Немецкая корпорация Puma подала более 20 исков в Арбитражный суд Ростовской области. Популярный бренд судится с ростовскими предпринимателями из-за нарушения прав на товарный знак.
Puma требует с каждого нарушителя по 50 тысяч рублей. Часть исков уже принята к производству, суд назначил рассмотрение по ним в упрощенном порядке.
Бренд объявил о своем уходе из России в 2022 году, закрыв все свои магазины. Регулярно Puma подает сотни исков в отношении российских предпринимателей из разных регионов России из-за нарушения прав на товарный знак.
В Арбитражный суд Ростовской области обратились сразу семь компаний-поставщиков с исками о взыскании с Ростовского патронного завода (РПЗ) долгов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей.
Среди истцов компании «Волгаремсервис», «Волтен», «СБСВ-ключавто ХЦ-Ростов», «Арконт Д», «Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи». При этом «Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи» судились с заводом еще в прошлом году. «Автопрофи» заключало с ростовским предприятием договор на поставку автомобиля EXEED VX. РПЗ перечислил только 980 тысяч рублей вместо положенных 4,82 миллиона рублей. Компания требовала выплатить остаток суммы и пени.
«Элегия» находилась в похожем положении. Она продала патронному заводу машину OMODA С5 Grey за 6,1 миллиона рублей. Но предприятие выплатило только часть в размере 498 тысяч рублей. «Арконт Д» поставил заводу авто «УАЗ Пикап» на сумму 3,8 миллиона рублей. Завод оплатил только 989,5 тысячи рублей. Похожие ситуации возникли и у других истцов.
«Волтен» и «Волгоремсервис» уже выиграли суды о задолженности по договору поставки. Первый получил от завода 984,5 тысячи рублей, а второй — на 486 тысяч рублей.