Делегация МГУ в рамках визита в Прикамье посетила Пермскую ЦБК

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Компания стала частью маршрута ежегодной учебно-производственной практики студентов, проходящей в различных регионах страны. В Прикамье студенты 2-го курса знакомятся с хозяйственным комплексом и посещают предприятия разных отраслей экономики региона. На примере ПЦБК они узнали об устройстве целлюлозно-бумажной промышленности и экономике замкнутого цикла, пишет properm.ru.
Экскурсия началась с посещения производства, где гостям продемонстрировали технологический процесс переработки макулатуры и выпуска готовой продукции из вторсырья — картона для плоских слоев и гофроупаковки. Вместо того чтобы отправляться на свалку, отходы бумаги и картона становятся новым продуктом. Этот цикл может повторяться до 12 раз, а годовая мощность переработки вторсырья составляет 300 тыс. тонн.
Доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко отметила, что такие знакомства на примере отдельных предприятий с отраслями экономики и регионами играют важнейшую роль в подготовке будущих географов.
На встрече с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым студенты и преподаватели смогли обсудить увиденное и задать вопросы. Марков отметил, что беседа была содержательной, студенты задавали хорошие вопросы и проявляли интерес к процессам компании. Он подчеркнул, что ПЦБК открыта для гостей и будет рада принять на работу таких специалистов в будущем.
Студенты также приняли участие в турнире по настольной игре «Цикличная экономика», организованном студентами экономического факультета ПГНИУ. Игру разработали пермские студенты при консультации специалистов ПЦБК. Участники примеряли на себя роли руководителей промышленных компаний различных отраслей и проверяли свои знания об экономике замкнутого цикла. В завершение мероприятия гостям вручили призы и памятные подарки, связанные с Пермским краем.