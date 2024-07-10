rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Делегация МГУ в рамках визита в Прикамье посетила Пермскую ЦБК

Делегация МГУ в рамках визита в Прикамье посетила Пермскую ЦБК

10 июля 2024, 09:20
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) посетила делегация студентов и сотрудников кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Компания стала частью маршрута ежегодной учебно-производственной практики студентов, проходящей в различных регионах страны. В Прикамье студенты 2-го курса знакомятся с хозяйственным комплексом и посещают предприятия разных отраслей экономики региона. На примере ПЦБК они узнали об устройстве целлюлозно-бумажной промышленности и экономике замкнутого цикла, пишет properm.ru.

Экскурсия началась с посещения производства, где гостям продемонстрировали технологический процесс переработки макулатуры и выпуска готовой продукции из вторсырья — картона для плоских слоев и гофроупаковки. Вместо того чтобы отправляться на свалку, отходы бумаги и картона становятся новым продуктом. Этот цикл может повторяться до 12 раз, а годовая мощность переработки вторсырья составляет 300 тыс. тонн.

Доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ, к. г. н. Мария Горячко отметила, что такие знакомства на примере отдельных предприятий с отраслями экономики и регионами играют важнейшую роль в подготовке будущих географов.

На встрече с генеральным директором ПЦБК Юрием Марковым студенты и преподаватели смогли обсудить увиденное и задать вопросы. Марков отметил, что беседа была содержательной, студенты задавали хорошие вопросы и проявляли интерес к процессам компании. Он подчеркнул, что ПЦБК открыта для гостей и будет рада принять на работу таких специалистов в будущем.

Студенты также приняли участие в турнире по настольной игре «Цикличная экономика», организованном студентами экономического факультета ПГНИУ. Игру разработали пермские студенты при консультации специалистов ПЦБК. Участники примеряли на себя роли руководителей промышленных компаний различных отраслей и проверяли свои знания об экономике замкнутого цикла. В завершение мероприятия гостям вручили призы и памятные подарки, связанные с Пермским краем.

Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
Сегодня, 06:38
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
Сегодня, 06:39
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Сегодня, 08:03
Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:10
Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары
Сегодня, 07:20
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
Сегодня, 08:46