Делегация МГУ в рамках визита в Прикамье посетила Пермскую ЦБК

Экскурсия началась с посещения производства, где гостям продемонстрировали технологический процесс переработки макулатуры и выпуска готовой продукции из вторсырья — картона для плоских слоев и гофроупаковки. Вместо того чтобы отправляться на свалку, отходы бумаги и картона становятся новым продуктом. Этот цикл может повторяться до 12 раз, а годовая мощность переработки вторсырья составляет 300 тыс. тонн.