Эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По словам эксперта, есть вероятность, что прекратится импорт комплектующих и машин из Китая в Россию. Он добавил, что эти риски есть по причине блокировки платежей китайскими банками.
Подщеколдин отметил, что американской стороне удалось добиться приостановки платежей со стороны Китая. Он также подчеркнул, что проблема является общей и серьезной.
Отмечается, что доля китайских автомобилей на рынке изначально увеличилась с 9,6% до 31,1%, а по итогам прошлого года превысила 40%, достигнув 60% в декабре.
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