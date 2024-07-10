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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин

Эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин

10 июля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин
Президент Ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что на российском авторынке может пропасть последний крупный зарубежный поставщик автомобилей, сообщают «Новые известия».

По словам эксперта, есть вероятность, что прекратится импорт комплектующих и машин из Китая в Россию. Он добавил, что эти риски есть по причине блокировки платежей китайскими банками.

Подщеколдин отметил, что американской стороне удалось добиться приостановки платежей со стороны Китая. Он также подчеркнул, что проблема является общей и серьезной.

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Отмечается, что доля китайских автомобилей на рынке изначально увеличилась с 9,6% до 31,1%, а по итогам прошлого года превысила 40%, достигнув 60% в декабре.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Китай#Автомобили#Импорт
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