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Климатолог Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области

Климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области

10 июля 2024, 16:22
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области
Аномальная жара в Ростовской области связана с движением воздушных масс. При этом действие антициклона может закончиться в скором времени, сообщает «АиФ-Ростов» с отсылкой на климатолога Александра Иошпу.

Он объяснил, что сейчас в Ростовскую область пришел восточный ветер. Теплый поток воздуха идет со стороны Казахстана. Высокая температура воздушного потока обуславливается пустынной местностью тех территорий. Однако каждый антициклон живет примерно две недели. Соответственно, жара в донском регионе сохранится еще примерно неделю.

Климатолог подчеркнул, что подобная ситуация складывается почти каждый год. Однако в этот раз есть особенность. Сегодняшний антициклон просто не пускает более влажный воздух с юго-запада.

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