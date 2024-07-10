Климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Он объяснил, что сейчас в Ростовскую область пришел восточный ветер. Теплый поток воздуха идет со стороны Казахстана. Высокая температура воздушного потока обуславливается пустынной местностью тех территорий. Однако каждый антициклон живет примерно две недели. Соответственно, жара в донском регионе сохранится еще примерно неделю.
Климатолог подчеркнул, что подобная ситуация складывается почти каждый год. Однако в этот раз есть особенность. Сегодняшний антициклон просто не пускает более влажный воздух с юго-запада.