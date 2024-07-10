Лизинг автомобилей для такси стал доступен в онлайн-сервисе ВТБ Лизинг

«В условиях роста цен на автомобили и техобслуживание, лизинг является востребованным инструментом финансирования таксомоторных предприятий. Мы направляем усилия на то, чтобы сделать его еще более доступным и актуальным, адаптируя работу «Цифрового автолизинга» к особенностям сферы пассажирских перевозок, которая считается сегодня одной из самых социально значимых во всем мире. Мы наполняем витрину сервиса автомобилями Lada, Chery, Haval, Geely, Exeed и других популярных в сегменте такси марок, а также дорабатываем функционал сервиса в соответствии с потребностями отраслевых клиентов. Все это позволяет нам предложить рынку продукт, гибко настроенный под особенности деятельности компаний из сфер такси и аренды авто», — отмечает директор ООО «Цифровой автолизинг» Андрей Кокорев.