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Лизинг автомобилей для такси стал доступен в онлайн-сервисе ВТБ Лизинг

Лизинг автомобилей для такси стал доступен в онлайн-сервисе ВТБ Лизинг

10 июля 2024, 06:30
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ВТБ Лизинг расширил функционал сервиса «Цифровой автолизинг». Теперь с его помощью компании, оказывающие услуги такси, могут приобрести автомобили в лизинг онлайн. Сервис самостоятельно идентифицирует сферу деятельности клиента и формирует возможные условия сотрудничества.

Компании из сферы такси могут выбрать комфортные для себя параметры сделки, в том числе включить ОСАГО и каско с учетом отраслевых коэффициентов в лизинговые расчеты.

Цифровой путь клиента в сервисе одинаково прост для компании из любой сферы деятельности. Все этапы сделки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступны в онлайн-формате. Зарегистрированный пользователь может найти автомобили в каталоге, самостоятельно рассчитать комфортные авансовые и ежемесячные платежи, добавить в сделку интересующие дополнительные услуги, забронировать выбранные транспортные средства, чтобы зафиксировать условия лизинга, а затем оформить договор и подписать его через ЭДО.

«В условиях роста цен на автомобили и техобслуживание, лизинг является востребованным инструментом финансирования таксомоторных предприятий. Мы направляем усилия на то, чтобы сделать его еще более доступным и актуальным, адаптируя работу «Цифрового автолизинга» к особенностям сферы пассажирских перевозок, которая считается сегодня одной из самых социально значимых во всем мире. Мы наполняем витрину сервиса автомобилями Lada, Chery, Haval, Geely, Exeed и других популярных в сегменте такси марок, а также дорабатываем функционал сервиса в соответствии с потребностями отраслевых клиентов. Все это позволяет нам предложить рынку продукт, гибко настроенный под особенности деятельности компаний из сфер такси и аренды авто», — отмечает директор ООО «Цифровой автолизинг» Андрей Кокорев.

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