Медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове

Чтобы жару было легче переносить, Ольга Фарасян советует ростовчанам есть больше свежих фруктов, овощей и ягод. Они будут насыщать организм питательной клетчаткой и при этом поддерживать водно-солевой баланс. А вот от жирной пищи стоит отказаться — на ее переваривание организм тратит дополнительную энергию и повышает уровень утомляемости.