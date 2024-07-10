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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове

Медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове

10 июля 2024, 15:33
Медик назвал пять способов спастись от жары в Ростове
Синоптики обещают понижение до +33 °C только к выходным, а пока ростовчане вынуждены выживать при температуре +36°C 10 июля.

Сотрудница одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян советует дончанам всегда носить с собой не меньше литра воды.

«Воду можно не только пить, но и протирать ей лицо и шею, когда станет особенно жарко», — добавляет медсестра.

Чтобы жару было легче переносить, Ольга Фарасян советует ростовчанам есть больше свежих фруктов, овощей и ягод. Они будут насыщать организм питательной клетчаткой и при этом поддерживать водно-солевой баланс. А вот от жирной пищи стоит отказаться — на ее переваривание организм тратит дополнительную энергию и повышает уровень утомляемости.

«Носите с собой веер или ручной вентилятор. Дополнительный обдув будет помогать организму быстрее охлаждаться», — советует медик.
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Специалист рекомендует выбирать правильную одежду, перед выходом на улицу в жаркую погоду. Она должна состоять из «дышащих» натуральных тканей и быть светлых оттенков, чтобы отражать солнечные лучи.

«Не забывайте носить головные уборы, чтобы снизить риск теплого удара и пользуйтесь солнцезащитным кремом — он спасет от солнечных ожогов, а поверхность кожи будет нагреваться немного медленнее, за счет отражающих свойств крема», — советует медсестра.

Ранее RostovGazeta писала о том, что продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары.

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#Анна Ивченко#Общество#Жара в Ростове#Жара#Сильная жара
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