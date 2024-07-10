Норильск больше не входит в список городов с очень высоким загрязнением воздуха

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Как уточняет ТАСС, очень высоким считается ИЗА от 14 и выше. Если этот показатель находится в пределах от 7 до 13, то он является высоким, от 5 до 6 — повышенным, а менее 5 — низким.
В соответствии с документом ведомства ИЗА в Норильске теперь меньше 7. По сравнению с 2022 годом, на 140 тысяч тонн, или на 8 процентов, снизился объем выбросов диоксида серы, а также количество выбросов от стационарных источников. Однако в Центральном районе показатели концентрации озона, диоксида серы и взвешенных веществ выше установленных гигиенических нормативов.
Также в этом районе города растут концентрации взвешенных веществ. Помимо этого, было зафиксировано повышенное содержание диоксида азота. В Росгидромете отмечают, что снижение показателя атмосферного загрязнения нельзя назвать устойчивой тенденцией и ситуация может измениться в зависимости от объема выбросов загрязняющих веществ в воздух.
Стоит отметить, что из топа городов с очень высоким ИЗА ведомство исключило не только Норильск, но и Кемерово, Абакан и Димитровград. Больше не входят в данный список и такие города, как Тулун, Нижневартовск и Вихоревка. Из перечня городов с самой грязной атмосферой исключили Пензу, Новоульяновск и Новочебоксарск. Тем не менее тридцать три города еще находятся в этом перечне. Самые крупные из них — Челябинск, Новокузнецк, Красноярск. Кроме этого, очень высокий уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в Ростове-на-Дону, Магадане и Волгограде.