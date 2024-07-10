Норильск больше не входит в список городов с очень высоким загрязнением воздуха

Стоит отметить, что из топа городов с очень высоким ИЗА ведомство исключило не только Норильск, но и Кемерово, Абакан и Димитровград. Больше не входят в данный список и такие города, как Тулун, Нижневартовск и Вихоревка. Из перечня городов с самой грязной атмосферой исключили Пензу, Новоульяновск и Новочебоксарск. Тем не менее тридцать три города еще находятся в этом перечне. Самые крупные из них — Челябинск, Новокузнецк, Красноярск. Кроме этого, очень высокий уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в Ростове-на-Дону, Магадане и Волгограде.