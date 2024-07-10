«Платье мечты»: сколько стоит собрать образ ростовской невесты в 2024 году

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Выбор свадебного платья — дело ответственное. Невесты стараются начать поиски «того самого платья» за несколько месяцев до торжества, чтобы успеть определиться с фасоном, моделью, а затем и ушить выбранное платье по размеру.
В обзоре свадебных платьев, которые салоны предлагают местным девушкам, с корреспондентом поучаствовала ростовский стилист Наталья Зарубова.
«В 2024 году самым модным свадебным платьем считается то, которое отрицает устоявшийся канон „кипельно белое платье как у принцессы с кружевом, вышивкой, блестками или всем вместе“, — отмечает эксперт.
Наталья Зарубова добавляет, что современные невесты предпочитают платья нестандартного силуэта: укороченные, ассиметричные, с разрезом на ноге, а маст-хэвом считаются платья-трансформеры со съемным шлейфом и рукавами. Популярность не теряют и платья классических силуэтов с минималистичным декором.
Как отмечает консультант одного из свадебных салонов в центре Ростова Маргарита Ситчикова, многие девушки в этом году покупают не одно, а сразу два свадебных платья. Первое, обычно длинное и пышное, предназначено для официальной церемонии, а второе, короткое, нестандартного силуэта, длины или цвета — для банкета.
При выборе свадебного платья стилист Наталья Зарубова советует опираться не на тренды, а на посадку платья по фигуре.
«Свадебное платье должно быть не просто модным, оно должно подчеркивать достоинства невесты. Например, платья силуэта „русалка“ хорошо подойдут высоким девушкам с ярко выраженным типом фигуры „песочные часы“, а вот на невестах plus size или с невысоким ростом хорошо будет смотреться классический А-силуэт, где выраженная линия талии позволит скорректировать фигуру и визуально изменить пропорции роста», — замечает стилист.
Свадебное платье должно подходить не только невесте, но и стилю свадьбы.
Так, для торжества в банкетном зале, где запланирована декоративная подсветка, хорошо подойдут модели из атласа, крепа или мерцающей органзы.
«В помещении даже в пышном или многослойном платье из плотной ткани будет не так жарко, как на улице. А еще в банкетных залах пол чаще всего гладкий — такая ткань будет легко скользить по нему и не помешает невесте передвигаться. Даже расшитые королевские платья из очень плотных тканей будут ощутимо легче в носке», — отмечает консультант одного из городских свадебных салонов Алина Мицурина.
Для свадеб на природе стоит обратить внимание на платья из легкой ткани — фатина, органзы, сатина, шелка.
Такие платья, отмечает Алина Мицурина, точно не заставят невесту страдать от жары, а еще будут красиво развеваться на ветру.
Наталья Зарубова рекомендует выбирать платья не безупречного белого цвета, а молочного или жемчужного оттенка. По ее словам, первый вариант будет сильно искажаться на фото и видео — оттенок будет казаться голубым, в то время как платья с теплым подтоном будут белыми.
«Длина платья для свадьбы на природе тоже должна быть соответствующей. Удобнее всего модели длины „мини“ и „миди“. От шлейфа лучше отказаться, так как он будет мешать при ходьбе и скорее всего сильно запачкается», — советует консультант.
По мнению стилиста Натальи Зарубовой, искать свадебное платье нужно начинать за три-четыре месяца до свадьбы. Перед началом сезона, в феврале и марте, салоны получают новые платья и ассортимент в этот период наиболее широк.
«В процессе поиска платья невеста может понять, что ни одно из платьев ей не подходит. Тогда нужно заложить время на пошив, заказ или глобальную переделку платья», — пояснила она.
Наблюдение показало, что заветное белое платье в Ростове можно найти практически на любой кошелек.
Самые бюджетные модели стоят от 10 тысяч рублей. Они представляют из себя короткие, чаще однослойные платья с минималистичным декором.
Классические длинные платья стоят в среднем от 20 тысяч рублей.
«Недорогие модели будут состоять из одной юбки-подклада и одного-двух слоев органзы или фатина. Более пышные платья будут стоить от 30 тысяч рублей», — объясняет продавец консультант одного из ростовских свадебных салонов Эльвина Алиева.
Еще дороже стоят платья из атласа — в среднем 40-45 тысяч рублей.
Как правило, чем пышнее платье и чем большим количеством элементов декора оно обладает, тем оно дороже.
К самому дорогому сегменту относятся «королевские» платья. Их шьют из шелка, плотного атласа, крепа, кружев, а также расшивают бисером, стразами или даже жемчугом. Цены на такие платья стартуют от 90 тысяч рублей и ограничиваются только пожеланиями будущей хозяйки.
«После санкций большинство свадебных платьев отшивают в России. Нам это в какой-то мере даже пошло на пользу. Некоторые страны все-таки завозят платья. Израиль, например. Но сейчас наши дизайнеры и производители получили широкое поле для творчества и очень быстро повысили уровень качества платьев», — отмечает Эльвина Алиева.
Полный образ невесты невозможно представить без фаты, туфель и аксессуаров.
«Сейчас в тренде фата в пол или даже тянущаяся шлейфом. Короткие варианты отошли в прошлое», — замечает стилист.
Стоимость фатиновой фаты без декора в свадебных салонах может доходить до 10 тысяч рублей. От этой планки стартуют цены на фату с жемчугом, мерцающим напылением или кружевом.
Однако, говорит Наталья, фату можно купить и на маркетплейсах, где ее стоимость не будет превышать двух тысяч рублей.
Приобрести свадебные туфли вместе с платьем предлагает почти каждый салон города. Их стоимость составляет в среднем 6 тысяч рублей. Хотя цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от материала изделия, наличия декора и актуальности модели.
«Аксессуары очень вариативны по бюджету. Можно подобрать качественную бижутерию, стоимостью до 3 тысяч рублей, а можно купить полноценные ювелирные изделия, где потолка по ценам практически не существует», — добавляет Наталья Зарубова.
Как нам удалось подсчитать, бюджетный образ невесты можно собрат за 20 тысяч рублей, при этом по средним расценкам на него придется потратить почти 80 тысяч рублей.
Наталья Зарубова замечает, что современная свадьба совсем не предполагает роскошного образа невесты. Наоборот, в моду вошли камерные свадьбы не более, чем на 20 гостей, где невеста может появиться в расслабленном наряде из масс-маркета.
«Если вы не видите смысла в крупных затратах на наряд, который наденете один раз в жизни — в этом нет ничего плохо. Свадебным платьем может стать любое платье из любого магазина. Сейчас очень многие предлагают платья и сарафаны в технике кроше, из вискозы или бельевого атласа. Это идеальный вариант для летней свадьбы, потому что они созданы для повседневной носки и невеста будет чувствовать себя в них комфортно весь день», — говорит стилист.
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