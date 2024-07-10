«Платье мечты»: сколько стоит собрать образ ростовской невесты в 2024 году

Как отмечает консультант одного из свадебных салонов в центре Ростова Маргарита Ситчикова, многие девушки в этом году покупают не одно, а сразу два свадебных платья. Первое, обычно длинное и пышное, предназначено для официальной церемонии, а второе, короткое, нестандартного силуэта, длины или цвета — для банкета.