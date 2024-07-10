Подрядчик сорвал капитальный ремонт в многоэтажках в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Управление ЖКХ Железнодорожного района заключило контракт с частной строительной компанией на капитальный ремонт 21 муниципального помещения в многоквартирных домах на Портовой и Тружеников. Но подрядчик затянул с работами и в установленный срок их не выполнил.
Прокуратура провела проверку и вынесла представление руководителю компании. Судом он уже привлечен к административной ответственности за неисполнение своих обязательств.
Завершение работ теперь держит на контроле надзорное ведомство.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о госзакупках Фонда капитального ремонта Ростовской области.