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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Строительная компания нарушила сроки выполнения муниципального контракта в Ростове

Подрядчик сорвал капитальный ремонт в многоэтажках в Ростове-на-Дону

10 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI
Строительная компания нарушила сроки выполнения муниципального контракта в Ростове
Строительная компания нарушила сроки выполнения муниципального контракта в Ростове, подробностями поделились в прокуратуре региона.

Управление ЖКХ Железнодорожного района заключило контракт с частной строительной компанией на капитальный ремонт 21 муниципального помещения в многоквартирных домах на Портовой и Тружеников. Но подрядчик затянул с работами и в установленный срок их не выполнил.

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Прокуратура провела проверку и вынесла представление руководителю компании. Судом он уже привлечен к административной ответственности за неисполнение своих обязательств.

Завершение работ теперь держит на контроле надзорное ведомство.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о госзакупках Фонда капитального ремонта Ростовской области.

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