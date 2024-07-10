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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Ростове-на-Дону начальника оперативного отдела СИЗО-1 уволили из ФСИН

После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН

10 июля 2024, 12:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону начальника оперативного отдела СИЗО-1 уволили из ФСИН
В Ростове-на-Дону уволили начальника оперативного отдела СИЗО-1, в котором террористы захватили заложников, сообщает издание LIFE.

Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН без права на восстановление, пишет LIFE, со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Это произошло после ряда проверок в следственном изоляторе. В работе ведомства якобы нашли много нарушений, в том числе превышение полномочий и не выполнение прямых обязанностей сотрудников. СМИ сообщает, что вслед за Горохом был уволен и весь состав оперотдела, которым он руководил.

Напомним, что массовые проверки в учреждении начались после захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове. 16 июня шестеро террористов попытались сбежать с территории изолятора. Они взломали решетки, вооружились и взяли в заложников оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Злоумышленники вышли на переговоры и требовали машину, оружие и возможность уехать. Спецслужбы ликвидировали террористов и освободили сотрудников ФСИН.

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Ранее стало известно, какое наказание грозит выжившему захватчику из СИЗО-1 донской столицы.

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