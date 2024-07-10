После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН

Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН без права на восстановление, пишет LIFE, со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Это произошло после ряда проверок в следственном изоляторе. В работе ведомства якобы нашли много нарушений, в том числе превышение полномочий и не выполнение прямых обязанностей сотрудников. СМИ сообщает, что вслед за Горохом был уволен и весь состав оперотдела, которым он руководил.