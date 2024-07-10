Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары

Цены на кондиционеры в регионе за год поднялись на 17%. Сейчас они составляют в среднем 35 310 рублей. При этом спрос на них вырос на 181%. Для сравнения — в среднем по России спрос поднялся лишь на 40%, а средняя стоимость кондиционера зафиксировалась на отметке в 29 740 рублей.