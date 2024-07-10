Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Цены на кондиционеры в регионе за год поднялись на 17%. Сейчас они составляют в среднем 35 310 рублей. При этом спрос на них вырос на 181%. Для сравнения — в среднем по России спрос поднялся лишь на 40%, а средняя стоимость кондиционера зафиксировалась на отметке в 29 740 рублей.
Подорожали на 13% и вентиляторы. В июле средняя цена на них по Ростовской области составляет 2 933 рубля. Спрос на них увеличился на 120%.
Аналитики отмечают, что рекордная жара в июне и июле только подогрела сезонный потребительский ажиотаж.
«В этом году больше интересуются техникой брендов из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ретейлеров. В том числе выше спрос на более дорогой ценовой сегмент, что отражает и возросший медианный показатель цены», — заключают эксперты «Чек Индекс».
В Ростове в квартирах без кондиционера жара сейчас достигает +35 градусов. Без охлаждающей техники ростовчане вынуждены находиться из-за постоянных перебоев со светом.