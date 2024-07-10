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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Средняя стоимость кондиционера в Ростовской области достигла 35 тысяч рублей

Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары

10 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Средняя стоимость кондиционера в Ростовской области достигла 35 тысяч рублей

Кондиционеры в Ростовской области подорожали на 17% из-за жары

Средняя стоимость кондиционера в Ростовской области достигла 35 тысяч рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» — крупнейшего оператора фискальных данных страны.

Цены на кондиционеры в регионе за год поднялись на 17%. Сейчас они составляют в среднем 35 310 рублей. При этом спрос на них вырос на 181%. Для сравнения — в среднем по России спрос поднялся лишь на 40%, а средняя стоимость кондиционера зафиксировалась на отметке в 29 740 рублей.

Подорожали на 13% и вентиляторы. В июле средняя цена на них по Ростовской области составляет 2 933 рубля. Спрос на них увеличился на 120%.

Аналитики отмечают, что рекордная жара в июне и июле только подогрела сезонный потребительский ажиотаж.

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«В этом году больше интересуются техникой брендов из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ретейлеров. В том числе выше спрос на более дорогой ценовой сегмент, что отражает и возросший медианный показатель цены», — заключают эксперты «Чек Индекс».

В Ростове в квартирах без кондиционера жара сейчас достигает +35 градусов. Без охлаждающей техники ростовчане вынуждены находиться из-за постоянных перебоев со светом.

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