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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жалоб на отключение электроэнергии

Прокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света

10 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жалоб на отключение электроэнергии

В Ростовской области открыли горячую линию для жалоб на отключения света

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жалоб на отключение электроэнергии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что держат на контроле ситуацию с перебоями света в регионе. Там открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан. О фактах нарушений в подаче электроснабжения жители могут сообщить по номеру 8-(863)-210-55-99. Горячая линия работает ежедневно.

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Также обращения граждан принимаются через интернет-приемную прокуратуры Ростовской области.

Ранее ростовчане потребовали от губернатора Василия Голубева ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и перебоев со светом. Несколько дней в регионе веерно отключают электричество из-за большой нагрузки на оборудование.

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