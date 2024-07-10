Прокуратура призвала жителей Ростовской области жаловаться на отключение света

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В прокуратуре отметили, что держат на контроле ситуацию с перебоями света в регионе. Там открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан. О фактах нарушений в подаче электроснабжения жители могут сообщить по номеру 8-(863)-210-55-99. Горячая линия работает ежедневно.
Также обращения граждан принимаются через интернет-приемную прокуратуры Ростовской области.
Ранее ростовчане потребовали от губернатора Василия Голубева ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и перебоев со светом. Несколько дней в регионе веерно отключают электричество из-за большой нагрузки на оборудование.