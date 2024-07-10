Психолог назвала причины, по которым молодой паре не стоит жить с родителями

«Изменить это невозможно. Если свекровь считает, что знает, как нужно ухаживать за ее сыном, как нужно быть женой, хозяйкой и прочее, если она настроена против невестки, она придирается к каждому ее слову, она ревнует своего сына, все, что угодно может происходить, то испытывать иллюзии на счет того, что вы можете как-то это поменять, не стоит», — категорично заявила Леонова.