Ростовчане потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС

«Почему на территории Мясниковского района до сих пор не введен режим ЧС? Вода отсутствует неделями, электричество тоже, с перебоями и разницей в несколько дней. Сотрудники МЧС не оставляют надолго генератор для насосной станции, несколько сел остаются без воды в +40», — сообщают подписчики.