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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Ростовчане потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС

Ростовчане потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС

10 июля 2024, 05:33
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону хотят добиться введения режима ЧС из-за сильной жары, сообщили они в соцсетях.

Губернатор рассказал своим подписчикам об отключениях электричества и рисках отказа электрооборудования. В результате власти принимают решения об отключениях света.

Пользователи в комментариях написали, что в регионе тогда должен действовать режим ЧС.

«Вводите тогда ЧС со всеми вытекающими», — говорится в публикации.

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«Почему на территории Мясниковского района до сих пор не введен режим ЧС? Вода отсутствует неделями, электричество тоже, с перебоями и разницей в несколько дней. Сотрудники МЧС не оставляют надолго генератор для насосной станции, несколько сел остаются без воды в +40», — сообщают подписчики.

Ранее генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области.

Напомним, что причиной отключений стала очень сильная жара в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Режим ЧС#Жара
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