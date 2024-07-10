Ростовчане потребовали от губернатора Голубева ввести режим ЧС

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Губернатор рассказал своим подписчикам об отключениях электричества и рисках отказа электрооборудования. В результате власти принимают решения об отключениях света.
Пользователи в комментариях написали, что в регионе тогда должен действовать режим ЧС.
«Вводите тогда ЧС со всеми вытекающими», — говорится в публикации.
«Почему на территории Мясниковского района до сих пор не введен режим ЧС? Вода отсутствует неделями, электричество тоже, с перебоями и разницей в несколько дней. Сотрудники МЧС не оставляют надолго генератор для насосной станции, несколько сел остаются без воды в +40», — сообщают подписчики.
Ранее генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области.
Напомним, что причиной отключений стала очень сильная жара в регионе.