Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей

Напомним, что девушка пропала в феврале после соревнований в Каспийске. Анна проиграла бой и выбежала из зала, где проходили соревнования, без телефона. Девушка попала в объективы камер наружного наблюдения на берегу Каспийского моря, перебралась через ограду ведомственного санатория и пропала из виду. Поиски в море ни к чему не привели. Родители отказываются верить в то, что их дочь утонула и указывают на ряд странных обстоятельств, при которых пропала Анна. В настоящий момент делом Цомартовой занимаются на федеральном уровне.