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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей

Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей

10 июля 2024, 17:21
Фото: Телеграм-канал Анны Цомартовой
Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей
Родственники пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой хотят расширить поиски. Девушку собираются разыскивать за границей, сообщает «КП-Ростов».

Мать таинственно пропавшей спортсменки из Ростова считает, что дочь могли украсть и вывезти из страны. Анну разыскивают на протяжении пяти месяцев и до сих пор нет информации о ее местонахождении. В связи с этим обеспокоенные родители хотят расширить поиск и нанять человека, который будет в идеале владеть английским. Переводчик поможет распространить сведения за границу.

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Напомним, что девушка пропала в феврале после соревнований в Каспийске. Анна проиграла бой и выбежала из зала, где проходили соревнования, без телефона. Девушка попала в объективы камер наружного наблюдения на берегу Каспийского моря, перебралась через ограду ведомственного санатория и пропала из виду. Поиски в море ни к чему не привели. Родители отказываются верить в то, что их дочь утонула и указывают на ряд странных обстоятельств, при которых пропала Анна. В настоящий момент делом Цомартовой занимаются на федеральном уровне.

Ранее мать пропавшей студентки из Ростова рассказала, что не верит в то, что дочь утонула в Каспийске.

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