Семья пропавшей в Каспийске ростовской спортсменки хочет искать дочь за границей

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Мать таинственно пропавшей спортсменки из Ростова считает, что дочь могли украсть и вывезти из страны. Анну разыскивают на протяжении пяти месяцев и до сих пор нет информации о ее местонахождении. В связи с этим обеспокоенные родители хотят расширить поиск и нанять человека, который будет в идеале владеть английским. Переводчик поможет распространить сведения за границу.
Напомним, что девушка пропала в феврале после соревнований в Каспийске. Анна проиграла бой и выбежала из зала, где проходили соревнования, без телефона. Девушка попала в объективы камер наружного наблюдения на берегу Каспийского моря, перебралась через ограду ведомственного санатория и пропала из виду. Поиски в море ни к чему не привели. Родители отказываются верить в то, что их дочь утонула и указывают на ряд странных обстоятельств, при которых пропала Анна. В настоящий момент делом Цомартовой занимаются на федеральном уровне.
Ранее мать пропавшей студентки из Ростова рассказала, что не верит в то, что дочь утонула в Каспийске.