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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Самые большие зарплаты в Ростове-на-Дону следует искать в банковской сфере

Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Ростовской области

10 июля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Самые большие зарплаты в Ростове-на-Дону следует искать в банковской сфере

Самые высокие зарплаты в Ростовской области оказались у банковских служащих

Самые большие зарплаты в крупнейших городах России, в том числе в Ростове-на-Дону, следует искать в банковской сфере, следует из данных исследования РИА Новости.

Сотрудники банков и финансовых организаций обладают самими большими зарплатами в Ростове. Их средний ежемесячный доход составляет 125 тысяч рублей. Банковские служащие лидируют по зарплатам не только в Ростове, но и в Москве, Якутске, Краснодаре, Хабаровске и многих других крупных городах страны.

Годом ранее в Ростове лидирующей по доходам сотрудников также была банковская сфера. Но тогда средняя зарплата там составляла 80 тысяч рублей. В 2022 году самой привлекательной по заработку в Ростове стала также отрасль финансовых услуг. Два года назад средний доход там фиксировался на отметке в 69 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности.

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