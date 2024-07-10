Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Ростовской области

Годом ранее в Ростове лидирующей по доходам сотрудников также была банковская сфера. Но тогда средняя зарплата там составляла 80 тысяч рублей. В 2022 году самой привлекательной по заработку в Ростове стала также отрасль финансовых услуг. Два года назад средний доход там фиксировался на отметке в 69 тысяч рублей.