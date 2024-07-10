Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Сотрудники банков и финансовых организаций обладают самими большими зарплатами в Ростове. Их средний ежемесячный доход составляет 125 тысяч рублей. Банковские служащие лидируют по зарплатам не только в Ростове, но и в Москве, Якутске, Краснодаре, Хабаровске и многих других крупных городах страны.
Годом ранее в Ростове лидирующей по доходам сотрудников также была банковская сфера. Но тогда средняя зарплата там составляла 80 тысяч рублей. В 2022 году самой привлекательной по заработку в Ростове стала также отрасль финансовых услуг. Два года назад средний доход там фиксировался на отметке в 69 тысяч рублей.