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Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионы

Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионы

10 июля 2024, 18:11
Фото: 1MI
Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионы
Через неделю в Ростове-на-Дону откроется первый международный рейс с Центрального автовокзала. Жители донской столицы смогут доехать в Грузию и не только, сообщает пресс-служба областного автовокзала.

Центральный автовокзал анонсировал запуск первого международного маршрута в Грузию. Уже 15 июля состоится первый прямой рейс. Так, автовокзал предлагает ежедневные поездки Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Автобус отходит в 12.00 мск.

Помимо этого, жители донской столицы смогут каждый день в 7 утра отправляться в дорогу по маршруту Ростов — Бердянск — Мелитополь. А 8 утра с автовокзала будут выезжать автобусы до Донецка и Мариуполя.

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Ранее автовокзал «Ростов-Главный» останавливал работу из-за жары и перебоев со светом.

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