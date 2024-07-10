Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионы

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Центральный автовокзал анонсировал запуск первого международного маршрута в Грузию. Уже 15 июля состоится первый прямой рейс. Так, автовокзал предлагает ежедневные поездки Ростов — Тбилиси — Кутаиси — Батуми. Автобус отходит в 12.00 мск.
Помимо этого, жители донской столицы смогут каждый день в 7 утра отправляться в дорогу по маршруту Ростов — Бердянск — Мелитополь. А 8 утра с автовокзала будут выезжать автобусы до Донецка и Мариуполя.