Ученые специально заразили людей коронавирусом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Международная группа ученых выявила новые иммунные реакции у людей. Они помогают объяснить, почему некоторым людям удалось избежать заражения COVID-19.
Исследователи изучили реакцию иммунитета 36 здоровых взрослых добровольцев против инфекции SARS-CoV-2. Вирус добровольцам вводили через нос. Ученые следили за состоянием крови, слизистой носа и иммунными клетками. Затем они секвенировали отдельные клетки и получили сведения о более 600 тысяч отдельных клеток.
Коронавирусом заболели не все участники эксперимента. Это позволило ученым выявить уникальные иммунные реакции, позволяющие бороться с инфекцией.