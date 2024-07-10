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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Чтобы выяснить, почему некоторые люди не болеют коронавирусом, ученые провели опасный эксперимент с участием добровольцев

Ученые специально заразили людей коронавирусом

10 июля 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы выяснить, почему некоторые люди не болеют коронавирусом, ученые провели опасный эксперимент с участием добровольцев
Чтобы выяснить, почему некоторые люди не болеют коронавирусом, ученые провели опасный эксперимент с участием добровольцев, пишет newkhakasiya.

Международная группа ученых выявила новые иммунные реакции у людей. Они помогают объяснить, почему некоторым людям удалось избежать заражения COVID-19.

Исследователи изучили реакцию иммунитета 36 здоровых взрослых добровольцев против инфекции SARS-CoV-2. Вирус добровольцам вводили через нос. Ученые следили за состоянием крови, слизистой носа и иммунными клетками. Затем они секвенировали отдельные клетки и получили сведения о более 600 тысяч отдельных клеток.

Коронавирусом заболели не все участники эксперимента. Это позволило ученым выявить уникальные иммунные реакции, позволяющие бороться с инфекцией.

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Ранее сообщалось, что ковид вызвал повреждение мозга у молодого мужчины из Ростова.

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#Виктория Прутковская#Наука#Коронавирус#Новости#Ростов-на-Дону#Здоровье#Ученые#Пандемия коронавируса#Ростов
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