Ученые специально заразили людей коронавирусом

Исследователи изучили реакцию иммунитета 36 здоровых взрослых добровольцев против инфекции SARS-CoV-2. Вирус добровольцам вводили через нос. Ученые следили за состоянием крови, слизистой носа и иммунными клетками. Затем они секвенировали отдельные клетки и получили сведения о более 600 тысяч отдельных клеток.