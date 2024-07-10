В Гидрометцентре России предупредили об опасной жаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Высокие температуры воздуха около +42 градусов зафиксированы в Ростовской и Астраханской областях. В соседних Краснодарском и Ставропольском крае жара доходит до +40 — +41 градуса. По словам Романа Вильфанда, такие температурные значения являются опасными.
На черноморском побережье море выступает как сглаживающий фактор. Из-за этого средняя температура воздуха там может доходить до +37 градусов.
От юга России жара добралась на Северный Кавказ. Там температура воздуха сейчас составляет около +38 градусов.
На днях в Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года.
Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди.