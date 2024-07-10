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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Сильная жара наблюдается на всем юге России, в том числе в Ростовской области

В Гидрометцентре России предупредили об опасной жаре в Ростовской области

10 июля 2024, 11:34
Фото: 1MI
Сильная жара наблюдается на всем юге России, в том числе в Ростовской области

Метеоролог Роман Вильфанд предупредил об опасной жаре в Ростовской области

Сильная жара наблюдается на всем юге России, в том числе в Ростовской области, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие температуры воздуха около +42 градусов зафиксированы в Ростовской и Астраханской областях. В соседних Краснодарском и Ставропольском крае жара доходит до +40 — +41 градуса. По словам Романа Вильфанда, такие температурные значения являются опасными.

На черноморском побережье море выступает как сглаживающий фактор. Из-за этого средняя температура воздуха там может доходить до +37 градусов.

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От юга России жара добралась на Северный Кавказ. Там температура воздуха сейчас составляет около +38 градусов.

На днях в Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года.

Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди.

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