В Гидрометцентре России предупредили об опасной жаре в Ростовской области

Высокие температуры воздуха около +42 градусов зафиксированы в Ростовской и Астраханской областях. В соседних Краснодарском и Ставропольском крае жара доходит до +40 — +41 градуса. По словам Романа Вильфанда, такие температурные значения являются опасными.