В небе над Ростовской областью увидели огромный светящийся шар

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Они рассказали, что в небе появился круглый объект голубого цвета. Это вызвало бурные обсуждения среди подписчиков.
Некоторые начали шутить, что это могут быть инопланетяне. Другие рассказали, что это может быть запущенная в космос из Южной Америки ракета-носитель.
«Это запуск спутника», — говорится в комментариях.
«Это просто вторая часть ступени ракеты выбросила топливо, которое замерзло и превратилось в кристаллы», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке.