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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В небе над Ростовской областью увидели огромный светящийся шар

В небе над Ростовской областью увидели огромный светящийся шар

10 июля 2024, 05:50
Фото: Это Ростов — ТГ
Жители Ростовской области заметили в ночном небе необычный светящийся объект, сообщили они в соцсетях.

Они рассказали, что в небе появился круглый объект голубого цвета. Это вызвало бурные обсуждения среди подписчиков.

Некоторые начали шутить, что это могут быть инопланетяне. Другие рассказали, что это может быть запущенная в космос из Южной Америки ракета-носитель.

«Это запуск спутника», — говорится в комментариях.

Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке
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«Это просто вторая часть ступени ракеты выбросила топливо, которое замерзло и превратилось в кристаллы», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Светящийся шар#Ночное небо
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