В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В станице Кагальницкой Ростовской области заметили довольно редкое оптическое явление, при котором облака окрашиваются в спектральные цвета. Иризация возможна только при том условии, если тонкое облако сильно приблизилось к Солнцу или Луне. На его краях появляется радужный окрас.
Яркое явление не оставило дончан равнодушными: «Живу в Миллерово, за свой 31 год увидел такие облака лишь один раз. Очень красиво, даже кажется, что слегка переливаются, как бы кусочек радуги летит по небу.»
«Ночью над станицей Вëшенской проплыло облако, удивительное зрелище», — отмечает подписчик.
Ранее в небе над донским регионом увидели огромный светящийся шар.