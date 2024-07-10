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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака

В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака

10 июля 2024, 14:36
Фото: Телеграм-канал «Ростов-Главный»
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Жители Ростовской области стали свидетелями иризации облаков, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов-Главный»

В станице Кагальницкой Ростовской области заметили довольно редкое оптическое явление, при котором облака окрашиваются в спектральные цвета. Иризация возможна только при том условии, если тонкое облако сильно приблизилось к Солнцу или Луне. На его краях появляется радужный окрас.

Яркое явление не оставило дончан равнодушными: «Живу в Миллерово, за свой 31 год увидел такие облака лишь один раз. Очень красиво, даже кажется, что слегка переливаются, как бы кусочек радуги летит по небу.»

Летящий на огромной скорости огненный объект увидели в небе ростовчане
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Иризация облаков в Ростовской областиИризация облаков в Ростовской области
Иризация облаков в Ростовской области
Фото: тг-канал «Ростов-Главный»

«Ночью над станицей Вëшенской проплыло облако, удивительное зрелище», — отмечает подписчик.

Ранее в небе над донским регионом увидели огромный светящийся шар.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Редкое явление#Природные явления#Небо#Цвета#Облака
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