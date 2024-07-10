rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят ЖК

В Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят ЖК

10 июля 2024, 14:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят ЖК
В Ростове-на-Дону построят жилой комплекс, который будет находиться на месте бывшего музея космонавтов. Соответствующая документация размещена на сайте администрации города.

В Ростове-на-Дону на Западном построят ЖК. Здание будет находиться по адресу проспект Стачки 231/2. Ранее там находился музей космонавтики. Застройщик планирует возвести 21-этажный дом с 411 квартирами. Здание будет оснащено подземной парковкой. Проект хотят завершить к 19 апреля 2028 года.

Ранее стало известно, что в скором времени в донской столице появится новое трамвайное депо, пути и эстакады.

В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста
Узнать подробнее

Читайте также о том, что в Ростовской области построят завод, на котором будут производить подшипники. На проект выделили более пяти миллиардов рублей.

Читайте также:
Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплексС недостроенной высотки в Ростове на головы прохожих падают кирпичиПроблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#ЖК#Застройщик#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Стройка#Многоэтажка#Жилой комплекс
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
Сегодня, 06:38
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
Сегодня, 06:39
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Сегодня, 08:03
Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:10
Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары
Сегодня, 07:20
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
Сегодня, 08:46