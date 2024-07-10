В Ростове-на-Дону на месте бывшего музея космонавтики построят ЖК

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Ростове-на-Дону на Западном построят ЖК. Здание будет находиться по адресу проспект Стачки 231/2. Ранее там находился музей космонавтики. Застройщик планирует возвести 21-этажный дом с 411 квартирами. Здание будет оснащено подземной парковкой. Проект хотят завершить к 19 апреля 2028 года.
Ранее стало известно, что в скором времени в донской столице появится новое трамвайное депо, пути и эстакады.
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