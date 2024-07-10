В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных

10 июля на Левенцовке жительница Ростова-на-Дону обнаружила свалку с останками животных. Женщина пошла гулять с псом на пустырь недалеко от ТЭЦ. Там их ждал неприятный сюрприз. Кто-то выбросил целую кучу черепов и внутренностей животных. Отходы лежат на жаре и тухнут. От свалки исходит омерзительный запах.