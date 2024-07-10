rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных

В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных

10 июля 2024, 16:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных
На Левенцовке в Ростове-на-Дону нашли гору останков животных. Черепа, внутренности и пакеты с неизвестным содержимым гниют на жаре, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

10 июля на Левенцовке жительница Ростова-на-Дону обнаружила свалку с останками животных. Женщина пошла гулять с псом на пустырь недалеко от ТЭЦ. Там их ждал неприятный сюрприз. Кто-то выбросил целую кучу черепов и внутренностей животных. Отходы лежат на жаре и тухнут. От свалки исходит омерзительный запах.

Ростовчанка подметила, что подобные отходы нельзя просто оставить на улице. Это может привести к эпидемии.

В воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилола
Узнать подробнее
В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных
Видео: тг-канал «Ростов-Главный»

Жители донской столицы поражены находкой: «Заставить их все это своими руками обратно собрать и увезти туда, откуда привезли».

«За такое не штрафовать надо, а сажать», — возмущается комментатор.

Ранее в донском регионе по проезжей части разбросало сотни дохлых индеек.

Читайте также:
Черного кабана заметили на Портовой в РостовеПодрядчик сорвал капитальный ремонт в многоэтажках в Ростове-на-ДонуВласти Ростова начали выкупать земли для возведения дороги на Театральном спуске
#Регина Симакова#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Животные#Свалка#Последние новости Ростова на сегодня#Вонь#Неприятный запах#Отходы#Останки
Подпишитесь
Климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области
Сегодня, 16:22
Климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области
Сегодня, 16:22
В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек
Сегодня, 15:49
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Сегодня, 14:36
В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных
Сегодня, 14:52
ВТБ: «Мир без слёз» пришел в Таганрогский родильный дом
Сегодня, 17:12