В Ростове-на-Дону обнаружили свалку с черепами и внутренностями животных

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
10 июля на Левенцовке жительница Ростова-на-Дону обнаружила свалку с останками животных. Женщина пошла гулять с псом на пустырь недалеко от ТЭЦ. Там их ждал неприятный сюрприз. Кто-то выбросил целую кучу черепов и внутренностей животных. Отходы лежат на жаре и тухнут. От свалки исходит омерзительный запах.
Ростовчанка подметила, что подобные отходы нельзя просто оставить на улице. Это может привести к эпидемии.
Жители донской столицы поражены находкой: «Заставить их все это своими руками обратно собрать и увезти туда, откуда привезли».
«За такое не штрафовать надо, а сажать», — возмущается комментатор.
Ранее в донском регионе по проезжей части разбросало сотни дохлых индеек.