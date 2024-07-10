В Ростове-на-Дону ожидается 36-градусная жара 10 июля

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Температура поднимется до +36°C, а порывы ветра достигнут 5 м/с. Согласно прогнозам, в четверг термометры покажут +37°C.
В субботу и воскресенье ожидается ясная погода с температурой +33°C. Дождей не предвидится, скорость ветра останется неизменной.
Есть также прогноз на следующую неделю, в начале которой будет ясная погода, температура воздуха поднимется до +35 градусов. По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Добавим, ночные температуры будут опускаться до +24 градусов.
Ранее крышу здания снесло ветром в Ростове на припаркованный транспорт.