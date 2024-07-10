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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Ростове-на-Дону ожидается 36-градусная жара 10 июля

В Ростове-на-Дону ожидается 36-градусная жара 10 июля

10 июля 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в среду, 10 июля, должна быть жаркая и облачная погода, следует из прогноза синоптиков.

Температура поднимется до +36°C, а порывы ветра достигнут 5 м/с. Согласно прогнозам, в четверг термометры покажут +37°C.

В субботу и воскресенье ожидается ясная погода с температурой +33°C. Дождей не предвидится, скорость ветра останется неизменной.

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Есть также прогноз на следующую неделю, в начале которой будет ясная погода, температура воздуха поднимется до +35 градусов. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Добавим, ночные температуры будут опускаться до +24 градусов.

Ранее крышу здания снесло ветром в Ростове на припаркованный транспорт.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики#Происшествия
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