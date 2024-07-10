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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Ростове на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной

В Ростове на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной

10 июля 2024, 14:30
Фото: 1MI
В Ростове на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной
В Ростове-на-Дону начало действовать ограничение движения по участку улицы Особенной. Дорога будет перекрыта почти два месяца. Информация размещена на сайте администрации.

Департамент автомобильных дорог сообщил, что на улице Особенной начались ремонтные работы проезжей части. В связи с этим будут введены ограничение на передвижение транспорта. Так, в период с 10 июля по 30 августа водители не смогут проехать по участку дороги от переулка Крылатого до улицы Оганова, 118.

Автомобилистам предлагают ехать в объезд. Для этого в том же районе можно использовать улицы Оганова, Зрелищную, Вавилова, Таганрогскую и Дачную.

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Ранее стало известно о том, что водителей электросамокатов будут тестировать на скорость реакции. Новые меры направлены на минимизацию аварийных ситуаций с участием самокатчиков.

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