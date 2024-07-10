В Ростове на два месяца перекрыли часть дороги по улице Особенной

Департамент автомобильных дорог сообщил, что на улице Особенной начались ремонтные работы проезжей части. В связи с этим будут введены ограничение на передвижение транспорта. Так, в период с 10 июля по 30 августа водители не смогут проехать по участку дороги от переулка Крылатого до улицы Оганова, 118.