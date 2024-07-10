В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Издание со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что следствие приняло решение проверить двух работников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Их подозревают в проносе запрещенных предметов на территорию изолятора. Сотрудники якобы могли передать заключенным книги на экстремистскую тематику, атрибутику запрещенных организаций, а также холодное оружие.
Напомним, что в воскресенье, 16 июня банда преступников взломала решетки камер и проникла в дежурную часть. Затем террористы захватили двух сотрудников СИЗО-1. Шестеро террористов были готовы отпустить заложников при условии, если их снарядят оружием, транспортом и дадут уйти. В ходе штурма пятеро террористов погибли, один получил пулевое ранение в голову, но выжил.