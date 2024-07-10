В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных

Напомним, что в воскресенье, 16 июня банда преступников взломала решетки камер и проникла в дежурную часть. Затем террористы захватили двух сотрудников СИЗО-1. Шестеро террористов были готовы отпустить заложников при условии, если их снарядят оружием, транспортом и дадут уйти. В ходе штурма пятеро террористов погибли, один получил пулевое ранение в голову, но выжил.