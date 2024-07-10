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В Ростове проверят двух сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных

В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных

10 июля 2024, 14:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове проверят двух сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных
В Ростове-на-Дону проверят двоих сотрудников СИЗО-1, в котором произошел захват заложников. Служащих подозревают в причастности к побегу террористов, сообщает Lenta.ru.

Издание со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что следствие приняло решение проверить двух работников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Их подозревают в проносе запрещенных предметов на территорию изолятора. Сотрудники якобы могли передать заключенным книги на экстремистскую тематику, атрибутику запрещенных организаций, а также холодное оружие.

Напомним, что в воскресенье, 16 июня банда преступников взломала решетки камер и проникла в дежурную часть. Затем террористы захватили двух сотрудников СИЗО-1. Шестеро террористов были готовы отпустить заложников при условии, если их снарядят оружием, транспортом и дадут уйти. В ходе штурма пятеро террористов погибли, один получил пулевое ранение в голову, но выжил.

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Ранее сообщалось, что часть заключенных из СИЗО-1 побрили налысо.

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