В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В хуторе Маркин Ростовской области автомобиль рассыпал около сотни тушек индюшек. Останки птиц выпали при транспортировки. Грузовик вез их к месту утилизации. При этом водитель не соблюдал скоростной режим и подскочил на «лежачем полицейском». Из-за этого дурно пахнущий груз разбросало по всей проезжей части.
Люди, живущие рядом с местом происшествия, рассказали, что они не могут выйти из дома из-за невыносимого запаха, от которого даже режет глаза.
Отметим, что мертвых индюшек уже убрали при помощи трактора. Сотрудники МЧС промыли дорогу водой.
Ранее RostovGazeta писала о том, что адская жара в Ростове спровоцировала массовую гибель стрижей.