В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек

В хуторе Маркин Ростовской области автомобиль рассыпал около сотни тушек индюшек. Останки птиц выпали при транспортировки. Грузовик вез их к месту утилизации. При этом водитель не соблюдал скоростной режим и подскочил на «лежачем полицейском». Из-за этого дурно пахнущий груз разбросало по всей проезжей части.