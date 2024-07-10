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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ростовской области по дороге разбросало сотни туш мертвых индюшек

В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек

10 июля 2024, 15:49
Фото: 1MI
В Ростовской области по дороге разбросало сотни туш мертвых индюшек
В Ростовской области на проезжей разбросало сотни мертвых индюшек примерно на 50 метров дороги, сообщает издание «К Вашим Услугам».

В хуторе Маркин Ростовской области автомобиль рассыпал около сотни тушек индюшек. Останки птиц выпали при транспортировки. Грузовик вез их к месту утилизации. При этом водитель не соблюдал скоростной режим и подскочил на «лежачем полицейском». Из-за этого дурно пахнущий груз разбросало по всей проезжей части.

Люди, живущие рядом с местом происшествия, рассказали, что они не могут выйти из дома из-за невыносимого запаха, от которого даже режет глаза.

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В Ростовской области по дороге разбросало сотни туш мертвых индюшек
Видео: 1MI

Отметим, что мертвых индюшек уже убрали при помощи трактора. Сотрудники МЧС промыли дорогу водой.

Ранее RostovGazeta писала о том, что адская жара в Ростове спровоцировала массовую гибель стрижей.

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