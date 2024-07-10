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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

На Дону подростка подозревают в попытке поджога пункта гуманитарной помощи

Подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи

10 июля 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
На Дону подростка подозревают в попытке поджога пункта гуманитарной помощи
В Ростовской области задержали 17-летнего подростка. Его подозревают в попытке поджога пункта гумпомощи, сообщает ТАСС.

В донском регионе 17-летний студент техникума подозревается в попытке поджога пункта сбора и хранения гуманитарной помощи, который расположен в Семикаракорском районе.

По решению суда подростка заключили под стражу на два месяца.

Официальной информации об инциденте не поступало. RostovGazeta запросила комментарий в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону состоится суд над 16-летним парнем. Подросток без спроса взял машину отца и попал в ДТП. Вместе с ним в автомобиле находился племянник дошкольного возраста, который погиб от полученных травм.

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До этого в донской столице погиб несовершеннолетний зацепер. Подросток получил мощный удар током на железной дороге.

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