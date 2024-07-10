Подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В донском регионе 17-летний студент техникума подозревается в попытке поджога пункта сбора и хранения гуманитарной помощи, который расположен в Семикаракорском районе.
По решению суда подростка заключили под стражу на два месяца.
Официальной информации об инциденте не поступало. RostovGazeta запросила комментарий в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону состоится суд над 16-летним парнем. Подросток без спроса взял машину отца и попал в ДТП. Вместе с ним в автомобиле находился племянник дошкольного возраста, который погиб от полученных травм.
До этого в донской столице погиб несовершеннолетний зацепер. Подросток получил мощный удар током на железной дороге.