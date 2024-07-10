В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией

Четырехлетний Кирилл из Шахт отличался хорошим здоровьем. На Новый год родители обратили внимание на симптомы, которые спутали с аллергией. Решили, что ребенок переел конфет. Затем у мальчика пропал аппетит. Это списали на ОРВИ или еще один симптом аллергии и решили обратиться к врачам.