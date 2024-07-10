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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

У четырехлетнего ребенка в Ростовской области за месяц выросла 10-сантиметровая опухоль

В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией

10 июля 2024, 06:39
Фото: 1MI
У четырехлетнего ребенка в Ростовской области за месяц выросла 10-сантиметровая опухоль
У четырехлетнего ребенка в Ростовской области за месяц выросла 10-сантиметровая опухоль, его историю рассказала «КП — Ростов-на-Дону».

Четырехлетний Кирилл из Шахт отличался хорошим здоровьем. На Новый год родители обратили внимание на симптомы, которые спутали с аллергией. Решили, что ребенок переел конфет. Затем у мальчика пропал аппетит. Это списали на ОРВИ или еще один симптом аллергии и решили обратиться к врачам.

Обследование выявило у ребенка опухоль на правой почке. На приеме у врача Кирилл упал в обморок, его госпитализировали. Медики удивились, что мальчик до последнего был активным и не жаловался на состояние, ведь за месяц опухоль выросла до десяти сантиметров.

Врачи пришли к выводу, что ребенку нужно удалить почку вместе с опухолью. Операция прошла успешно. Теперь Кирилла ждет долгая реабилитация, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как Ростове-на-Дону пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ.

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