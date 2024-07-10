В Ростовской области температура воздуха подскочила до +60 градусов

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В Ростовской области держится невыносимая жара. 10 июля в слободе Дячкино Тарасовского района термометр зафиксировал 60 градусов тепла. Это фактически последние цифры в измерительном приборе.
Одни местные жители напоминают в комментариях, что от высоких температур нужно беречь не только себя, но и животных: «Обязательно ставьте миски с водой во дворе, чтобы питомцы не страдали».
Другие же показывают, как солнце нагревает транспортные средства. Водитель сфотографировал приборную панель авто, на которой отображается температура салона. Она составляет +57 градусов.
Ранее климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области.