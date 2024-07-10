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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

В Ростовской области температура воздуха подскочила до +60 градусов

В Ростовской области температура воздуха подскочила до +60 градусов

10 июля 2024, 18:21
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области температура воздуха подскочила до +60 градусов
Жители Ростовской области продолжают делиться температурными рекордами. В этот раз уличный градусник показал +60 градусов, сообщили дончане в социальных сетях.

В Ростовской области держится невыносимая жара. 10 июля в слободе Дячкино Тарасовского района термометр зафиксировал 60 градусов тепла. Это фактически последние цифры в измерительном приборе.

Одни местные жители напоминают в комментариях, что от высоких температур нужно беречь не только себя, но и животных: «Обязательно ставьте миски с водой во дворе, чтобы питомцы не страдали».

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Фото: Тг-канал «Тарасовский»

Другие же показывают, как солнце нагревает транспортные средства. Водитель сфотографировал приборную панель авто, на которой отображается температура салона. Она составляет +57 градусов.

Ранее климатолог Александр Иошпа раскрыл причины аномальной жары в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Погода#Жара#Градусы#Солнце#Термометр#Аномальная жара#Лето 2024
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