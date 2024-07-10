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Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Врача из Ростова пострадавшего в ДТП в Таиланде перевезут в больницу «Бангкок»

В Таиланде согласились прооперировать пострадавшего в ДТП врача из Ростова

10 июля 2024, 17:48
Фото: 1MI
Врача из Ростова пострадавшего в ДТП в Таиланде перевезут в больницу «Бангкок»
Ростовского врача-терапевта, которая попала в опасное ДТП в Таиланде, готовят к транспортировке в больницу «Бангкок», сообщает Mash.

Врачу из Ростова удалось добиться осмотра в больнице Таиланда. Спинальный хирург согласовал перевозку девушки в медучреждение «Бангкок», где ее прооперируют. В настоящий момент Валентина чувствует себя не очень хорошо, но состояние стабильно. Пострадавшая не может уснуть без снотворного и почти ничего не ест.

Отметим, что посольство России также подключилось к решению данной ситуации.

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Напомним, что 4 июля девушка вместе с молодым человеком решили покататься на байках в Самуи. Один из мотоциклов оказался неисправным, у него отказали тормоза. Ростовчанка получила перелом таза и повредила внутренние органы. Местные врачи отказывались помогать Валентине, так как у нее нет медстраховки. Операция стоит четыре миллиона рублей. Близкие девушки начали собирать необходимые денежные средства.

Ранее стало известно, что в помощь врачу из Ростова уже насобирали более миллиона рублей.

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