В Таиланде согласились прооперировать пострадавшего в ДТП врача из Ростова

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Врачу из Ростова удалось добиться осмотра в больнице Таиланда. Спинальный хирург согласовал перевозку девушки в медучреждение «Бангкок», где ее прооперируют. В настоящий момент Валентина чувствует себя не очень хорошо, но состояние стабильно. Пострадавшая не может уснуть без снотворного и почти ничего не ест.
Отметим, что посольство России также подключилось к решению данной ситуации.
Напомним, что 4 июля девушка вместе с молодым человеком решили покататься на байках в Самуи. Один из мотоциклов оказался неисправным, у него отказали тормоза. Ростовчанка получила перелом таза и повредила внутренние органы. Местные врачи отказывались помогать Валентине, так как у нее нет медстраховки. Операция стоит четыре миллиона рублей. Близкие девушки начали собирать необходимые денежные средства.
Ранее стало известно, что в помощь врачу из Ростова уже насобирали более миллиона рублей.