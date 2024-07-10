В Таиланде согласились прооперировать пострадавшего в ДТП врача из Ростова

Врачу из Ростова удалось добиться осмотра в больнице Таиланда. Спинальный хирург согласовал перевозку девушки в медучреждение «Бангкок», где ее прооперируют. В настоящий момент Валентина чувствует себя не очень хорошо, но состояние стабильно. Пострадавшая не может уснуть без снотворного и почти ничего не ест.