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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения

Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской области

10 июля 2024, 09:17
Фото: для иллюстрации / 1MI
Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения
Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения, подробностями поделились в полиции региона.

Преступление произошло в хуторе Михайловка. Жительница одного из частных домов впоследствии рассказала полицейским, что ее муж ушел на работу. Дома она осталась с детьми.

Несколько грабителей отжали окно и залезли в дом. Угрожая женщине и детям ножом и пистолетом, они потребовали отдать им деньги и украшения. Сумма награбленного составила почти полтора миллиона рублей.

Задержать пока удалось одного из нападавших. Им оказался 38-летний житель Аксая. Он заключен под стражу. Других налетчиков еще ищут.

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Ранее в Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина.

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