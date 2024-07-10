Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Преступление произошло в хуторе Михайловка. Жительница одного из частных домов впоследствии рассказала полицейским, что ее муж ушел на работу. Дома она осталась с детьми.
Несколько грабителей отжали окно и залезли в дом. Угрожая женщине и детям ножом и пистолетом, они потребовали отдать им деньги и украшения. Сумма награбленного составила почти полтора миллиона рублей.
Задержать пока удалось одного из нападавших. Им оказался 38-летний житель Аксая. Он заключен под стражу. Других налетчиков еще ищут.