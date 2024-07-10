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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Второй обвиняемый появился в деле о захвате ростовского СИЗО

Второй обвиняемый появился в деле о захвате ростовского СИЗО

10 июля 2024, 12:25
Фото: 1MI
Второй обвиняемый появился в деле о захвате ростовского СИЗО
В деле о захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону появился еще один фигурант, пишет «Газета.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщило, что мужчину задержали в самом начале бунта. После этого он рассказал, как его сокамерники готовили побег и где они взяли запрещенные предметы.

По информации издания, фигуранта задержали конвоиры, но тот оказал сопротивление и ранил сотрудника заточкой. Нападавшим может быть 24-летний уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, он внесен в перечень людей Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Но официальной информации о втором фигуранте не было, она уточняется.

Напомним, что 16 июня произошла попытка побега заключенных. Они сумели выйти из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. В ходе спецоперации заложников освободили, а нападавших ликвидировали: пятеро из них погибли, а шестой получил пулевое ранение в голову и оказался в больнице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Происшествия#Бунт#Захват заложников
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