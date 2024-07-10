Второй обвиняемый появился в деле о захвате ростовского СИЗО

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Издание со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщило, что мужчину задержали в самом начале бунта. После этого он рассказал, как его сокамерники готовили побег и где они взяли запрещенные предметы.
По информации издания, фигуранта задержали конвоиры, но тот оказал сопротивление и ранил сотрудника заточкой. Нападавшим может быть 24-летний уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, он внесен в перечень людей Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Но официальной информации о втором фигуранте не было, она уточняется.
Напомним, что 16 июня произошла попытка побега заключенных. Они сумели выйти из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. В ходе спецоперации заложников освободили, а нападавших ликвидировали: пятеро из них погибли, а шестой получил пулевое ранение в голову и оказался в больнице.