Второй обвиняемый появился в деле о захвате ростовского СИЗО

По информации издания, фигуранта задержали конвоиры, но тот оказал сопротивление и ранил сотрудника заточкой. Нападавшим может быть 24-летний уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, он внесен в перечень людей Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.