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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Выживший после захвата СИЗО в Ростове террорист рассказал, как готовил побег

Выживший после захвата СИЗО в Ростове террорист рассказал, как готовил побег

10 июля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Захвативший СИЗО-1 в Ростове-на-Дону фигурант рассказал, как он занимался подготовкой побега из камеры, сообщает Donnews.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что заключенные купили ножи за 5 тысяч рублей. Говорится, что оружие якобы передали сотрудники.

«Их заворачивали во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках», — говорится в публикации.

Но официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.

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Напомним, что 16 июня несколько человек выбрались из камер, так как им удалось взломать решетки. Они взяли в заложники двух человек, которых в дальнейшем освободили силовики.

Пятерых нападавших убили, еще один получил ранение в голову и теперь смог дать показания.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Террорист#Побег#Происшествия
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