Выживший после захвата СИЗО в Ростове террорист рассказал, как готовил побег

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что заключенные купили ножи за 5 тысяч рублей. Говорится, что оружие якобы передали сотрудники.
«Их заворачивали во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках», — говорится в публикации.
Но официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.
Напомним, что 16 июня несколько человек выбрались из камер, так как им удалось взломать решетки. Они взяли в заложники двух человек, которых в дальнейшем освободили силовики.
Пятерых нападавших убили, еще один получил ранение в голову и теперь смог дать показания.