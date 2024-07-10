Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Telegram-канал Shot пишет, что в этот момент люди услышали звуки, похожие на взрывы и стрельбу. Некоторые предположили, что так отработала система ПВО по воздушным целям.
Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В соцсетях некоторые ростовчане пишут, что ничего не слышали этой ночью.
А другие заметили яркие вспышки, которые поднимались в небо.
Добавим, что ранее над Ростовской областью удалось сбить 21 дрон. Тогда произошли возгорания, в том числе сухой травы в донской столице. Сейчас все пожары ликвидированы.