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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Жители Ростова-на-Дону услышали звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля

Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля

10 июля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростова-на-Дону услышали звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
В небе над Ростовом-на-Дону в ночь на среду, 10 июля, были видны яркие летящие объекты, рассказали очевидцы в соцсетях.

Telegram-канал Shot пишет, что в этот момент люди услышали звуки, похожие на взрывы и стрельбу. Некоторые предположили, что так отработала система ПВО по воздушным целям.

Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В соцсетях некоторые ростовчане пишут, что ничего не слышали этой ночью.

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А другие заметили яркие вспышки, которые поднимались в небо.

Добавим, что ранее над Ростовской областью удалось сбить 21 дрон. Тогда произошли возгорания, в том числе сухой травы в донской столице. Сейчас все пожары ликвидированы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Стрельба#Очевидцы#Происшествия
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