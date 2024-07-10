Жители Ростовской области массово заражаются австралийским риккетсиозом

Клещи покусали, по меньшей мере, 4777 человек в Ростовской области. Из них 1806 — это дети до 14 лет. После укусов клещей у некоторых пациентов регистрировали заражение Крымской геморрагической лихорадкой, Лихорадкой Ку (австралийским риккетсиозом) и боррелиозом.