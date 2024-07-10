Жители Ростовской области массово заражаются австралийским риккетсиозом

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Клещи покусали, по меньшей мере, 4777 человек в Ростовской области. Из них 1806 — это дети до 14 лет. После укусов клещей у некоторых пациентов регистрировали заражение Крымской геморрагической лихорадкой, Лихорадкой Ку (австралийским риккетсиозом) и боррелиозом.
Роспотребнадзор направил в адрес глав администраций Ростова, Новочеркасска, Азовского, Аксайского и ряда других районов письма с требованием срочно выполнить противоклещевые мероприятия. В указанных муниципалитетах специалисты выявили различные патогенны и случаи заражения опасными инфекциями после укусов клещей.
Ранее в поликлинике Ростова рассказали, кому нужна прививка для защиты от укуса клеща.