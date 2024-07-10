Жители Ростовской области смогут приобрести жилье по обновленной «семейной» ипотеке

Теперь клиенты банков, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, могут оформить заявки по новым условиям семейной ипотеки, которые действуют в ряде российских банков.

Можно оформить семейную ипотеку на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны, а клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России, а также рефинансирование ранее оформленной ипотеки.

Максимальная сумма кредита в настоящее время составляет 12 млн рублей, если пользователь семейной ипотеки выбирает покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для других регионов России ссуда составляет 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости недвижимости. В ближайшее время в банках можно будет получить льготный кредит с использованием счета эскроу.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин говорит, что в последний год «семейная» ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России.

— В июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков — в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения «старых» условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, — пояснил Сергей Бабин.

Стоит напомнить, что программа льготной семейной ипотеки была запущена в нашей стране в 2018 году. Первоначально она распространялась на семьи в которых есть минимум двое детей, где один из них был рожден после 2018 года. Через некоторое время условия изменились и на кредиты с господдержкой уже могли рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет и семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

По мнению специалистов банковского сектора, новый возрастной порог может существенно сократить число потенциальных получателей новой семейной ипотеки, на которую только в первом квартале 2024 года пришлось 51% всех льготных кредитов в стране.