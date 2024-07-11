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Арестован террорист за захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Арестован террорист за захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

11 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Арестован террорист за захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону заключили под стражу мужчину, который участвовал в захвате СИЗО-1, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Речь идет о 24-летнем уроженце Ингушетии Малике Гандалоеве, который внесен в перечень Росфинмониторинга, как человек причастностный к экстремистской деятельности или терроризму. Он стал одним из участников захвата СИЗО-1.

Фигурант вместе с подельниками 16 июня отогнул изнутри камеры решетку, установленную на окне, после чего перепилил прутья решетки, установленной снаружи окна и покинул камеру.

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Теперь суд заключил его под стражу на срок до 15 августа.

Напомним, что изначально было известно о шестерых нападавших, из которых пятерых убили силовики. Еще один получил ранение и попал в больницу.

Позже СМИ написали о Гандалоеве, которого задержали в самом начале.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Террорист#Арест#СИЗО-1
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