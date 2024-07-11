Арестован террорист за захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Речь идет о 24-летнем уроженце Ингушетии Малике Гандалоеве, который внесен в перечень Росфинмониторинга, как человек причастностный к экстремистской деятельности или терроризму. Он стал одним из участников захвата СИЗО-1.
Фигурант вместе с подельниками 16 июня отогнул изнутри камеры решетку, установленную на окне, после чего перепилил прутья решетки, установленной снаружи окна и покинул камеру.
Теперь суд заключил его под стражу на срок до 15 августа.
Напомним, что изначально было известно о шестерых нападавших, из которых пятерых убили силовики. Еще один получил ранение и попал в больницу.
Позже СМИ написали о Гандалоеве, которого задержали в самом начале.