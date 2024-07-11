Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована новейшей техникой

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В интервью изданию muksun.fm вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев рассказал, что завершение строительства объекта проходило в условиях антироссийских санкций, что у некоторых вызывало сомнения в успешной реализации проекта. Медучреждение строилось 17 лет, периоды строительства были непростыми.
Азат Ислаев выразил уверенность, что в новом медицинском хабе будут все условия для комфорта пациентов и оказания качественного медицинского обслуживания.
Журналисты обсудили с экспертами перспективы работы медицинского центра. Проект, рассчитанный на 1100 мест, был реализован в рамках программы «Сотрудничество» с участием специалистов из ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.
Первые документы на строительство больницы были подготовлены в 2006 году. Проектирование началось в 2007 году, а в 2012 году строительством занялась московская компания «СтройПрестиж». Через год контракт был расторгнут, а стройка заморожена. Поиски нового подрядчика приводили к задержкам и переносам сроков завершения вплоть до нынешнего года. В итоге проект привлек внимание федеральных властей.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал президенту России Владимиру Путину точные сроки ввода больницы в эксплуатацию. Руководитель департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров отметил, что Нижневартовская ОКБ стала долгожданным объектом для региона и при этом самым масштабным и проблемным. Он высоко оценил вклад в проект строительного комплекса Югры.
Медицинский центр состоит из шести блоков общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 15 футбольным полям. В нем будут работать до 2,5 тысячи медиков.
Для решения кадрового вопроса руководство больницы разработало специальный план, включающий привлечение специалистов, обучающихся по целевой квоте в ординатуре.