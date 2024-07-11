Азат Ислаев: Новая больница в Нижневартовске оборудована новейшей техникой

Первые документы на строительство больницы были подготовлены в 2006 году. Проектирование началось в 2007 году, а в 2012 году строительством занялась московская компания «СтройПрестиж». Через год контракт был расторгнут, а стройка заморожена. Поиски нового подрядчика приводили к задержкам и переносам сроков завершения вплоть до нынешнего года. В итоге проект привлек внимание федеральных властей.