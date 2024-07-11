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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону

Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону

11 июля 2024, 08:09
Фото: 1MI
Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах волокиты в деле об инциденте на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону, сообщает Информационный центр СКР.

Напомним, что на гребном канале из-за сильного ветра упали трибуны, из-за чего погибла женщина. Травмы получили 36 детей, некоторые из них находятся на реабилитации.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. При этом в Интернете появились жалобы на ход расследования.

На экс-директора спортшколы в Ростове, где обрушилась трибуна, завели дело
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Теперь Бастрыкин поручил главе областного УСКР Аслану Хуаде назвать причины допущенной по делу волокиты. Также он потребовал принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что в Ростове сбежал директор спортшколы, обвиняемый в обрушении трибун на Гребном канале.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Гребной канал#Бастрыкин#СКР#Происшествие#Волокита
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