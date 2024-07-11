Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Напомним, что на гребном канале из-за сильного ветра упали трибуны, из-за чего погибла женщина. Травмы получили 36 детей, некоторые из них находятся на реабилитации.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. При этом в Интернете появились жалобы на ход расследования.
Теперь Бастрыкин поручил главе областного УСКР Аслану Хуаде назвать причины допущенной по делу волокиты. Также он потребовал принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что в Ростове сбежал директор спортшколы, обвиняемый в обрушении трибун на Гребном канале.