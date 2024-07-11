ДТП с бетономешалкой парализовало движение на южном подъезде к Ростову

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Водители рассказали, что на дороге произошла авария с участием нескольких машин. Из-за столкновения перевернулась на проезжей части бетономешалка.
По словам автолюбителей, движение в сторону Ростова затруднено. Согласно данным онлайн-карт, длина затора составляет два километра. В обратном направление проезд полностью свободен.
Добавим, что официальных комментариев об этом не было, информация уточняется.
Ранее в ГИБДД сообщили о заторах на трех участках трассы М-4 в регионе.
Кроме того, автомобилистам рассказали, как не попасть в пробки на этой трассе.