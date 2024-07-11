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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Огромная пробка появилась между Ростовом и Батайском из-за массового ДТП

ДТП с бетономешалкой парализовало движение на южном подъезде к Ростову

11 июля 2024, 11:50
Фото: 1MI
Огромная пробка появилась между Ростовом и Батайском из-за массового ДТП
В Ростовской области в четверг, 11 июля, массовая авария спровоцировала крупную пробку в районе Батайска, следует из данных онлайн-карт.

Водители рассказали, что на дороге произошла авария с участием нескольких машин. Из-за столкновения перевернулась на проезжей части бетономешалка.

Фото: Это Ростов — ТГ

По словам автолюбителей, движение в сторону Ростова затруднено. Согласно данным онлайн-карт, длина затора составляет два километра. В обратном направление проезд полностью свободен.

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Добавим, что официальных комментариев об этом не было, информация уточняется.

Ранее в ГИБДД сообщили о заторах на трех участках трассы М-4 в регионе.

Кроме того, автомобилистам рассказали, как не попасть в пробки на этой трассе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Батайск#Ростов#Происшествия
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