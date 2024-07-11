Эксперты узнали, как могли строить египетские пирамиды

Пирамиды в Египте находятся в основном в пустыне, вдоль определенного участка, в то время как река течет на несколько километров восточнее. Ученые выяснили, что во времена строительства пирамид в Ниле был более высокий уровень воды, и один из его рукавов мог находится рядом с пирамидами. Это предположение долгое время оставалось неподтвержденным, но недавно удалось его доказать.