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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Эксперты узнали, как могли строить египетские пирамиды

Эксперты узнали, как могли строить египетские пирамиды

11 июля 2024, 09:44
Фото: Изображение Шедеврум
Эксперты узнали, как могли строить египетские пирамиды
Для строительства египетских пирамид могли использовать реку Нил, сообщает Newia.ru.

Египетские пирамиды возводились на территории, где тысячи лет назад протекал один из рукавов реки Нил, ныне высохший. Это позволяет предположить, что стройматериалы доставлялись к месту строительства по реке.

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Пирамиды в Египте находятся в основном в пустыне, вдоль определенного участка, в то время как река течет на несколько километров восточнее. Ученые выяснили, что во времена строительства пирамид в Ниле был более высокий уровень воды, и один из его рукавов мог находится рядом с пирамидами. Это предположение долгое время оставалось неподтвержденным, но недавно удалось его доказать.

Доказательства правоты ученых включают спутниковые снимки, результаты анализа отложений и проведенные геофизические исследования.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Египет#Пирамиды#Река Нил
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