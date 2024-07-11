Хакер объяснил, как ростовчан обманывают в игре Hamster Kombat

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как объяснил Георг Буцуканов, ажиотаж вокруг Hamster Kombat вызван обещанием разработчиков якобы в будущем создать криптовалюту на основе внутриигровых бонусов.
«Люди думают, что могут просто кликать по экрану, и потом им дадут за это деньги. А чтобы заработать дополнительные монеты, игра предлагает выполнять разные задания, направленные на привлечение новых пользователей. На этом этапе игроки чаще всего и сталкиваются с мошенниками», — говорит Георг Буцуканов.
Сначала, объясняет эксперт, игроки по реферальной ссылке приглашают в игру своих знакомых. А когда приглашать больше некого — идут искать помощи в интернете.
«В соцсетях есть целые сообщества любителей тапать хомяка и как раз там их находят „помощники“, которые предлагают быстро пригласить еще игроков по реферальной ссылке. Естественно, не бесплатно. Нужно ли объяснять, что после перевода денег эти „помощники“ пропадают? Типичная схема из серии „никогда не плати за то, чего не видно“, — заключает программист.
Георг Буцуканов добавляет, что более изощренные мошенники могут попытаться взломать telegram-аккаунт, а вместе с ним и украсть все кровно «натапанные» монетки.
«Тут можно защититься стандартной двухфакторной аутентификацией, внимательно читать все сообщения от неизвестных вам аккаунтов и не переходить по подозрительным ссылкам», — советует хакер, специализирующийся на проверке систем безопасности.
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