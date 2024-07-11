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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону

Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону

11 июля 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону сделали онлайн-карту, на которой показаны городские укрытия, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Указано, что на территории города есть десятки заглубленных помещений, которые можно использовать в случае необходимости. Их можно найти во всех районах донской столицы.

На карте помимо адреса указана вместимость каждого укрытия. Многие из них могут принять более тысячи человек.

Однако нет информации о том, в каком состоянии находятся помещения.

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При этом ранее ростовчане пожаловались, что потребуется потратить около 40 минут, чтобы получить доступ в бомбоубежище. Дело в том, что ключи от одного из укрытий находятся на другой улице.

До этого появилась информация, что приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Бомбоубежище#Укрытия#Онлайн-карта
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