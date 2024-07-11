Интерактивная карта укрытий появилась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Указано, что на территории города есть десятки заглубленных помещений, которые можно использовать в случае необходимости. Их можно найти во всех районах донской столицы.
На карте помимо адреса указана вместимость каждого укрытия. Многие из них могут принять более тысячи человек.
Однако нет информации о том, в каком состоянии находятся помещения.
При этом ранее ростовчане пожаловались, что потребуется потратить около 40 минут, чтобы получить доступ в бомбоубежище. Дело в том, что ключи от одного из укрытий находятся на другой улице.
До этого появилась информация, что приложение для поиска бомбоубежищ может появиться в донской столице.