Из-за неработающих кондиционеров жара на вокзале в Ростове достигла +40 градусов

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На перроне железнодорожного вокзала термометры показывают температуру воздуха в +50 градусов. В залах вокзала она составляет +38 градусов. Причиной жары и духоты внутри вокзала называют неработающие уже несколько дней кондиционеры.
Пассажиры рассказывают, что из-за высоких температур некоторым посетителям вокзала становится плохо. Внутри вокзала поставили вентиляторы, но они не сильно спасают ситуацию, потому что просто прогоняют горячий воздух.
Тем временем синоптики предупреждают, что сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону.