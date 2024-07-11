Из-за неработающих кондиционеров жара на вокзале в Ростове достигла +40 градусов

Пассажиры рассказывают, что из-за высоких температур некоторым посетителям вокзала становится плохо. Внутри вокзала поставили вентиляторы, но они не сильно спасают ситуацию, потому что просто прогоняют горячий воздух.



Тем временем синоптики предупреждают, что сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону.