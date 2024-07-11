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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Температура воздуха внутри железнодорожного вокзала в Ростове доходит до около +40 градусов

Из-за неработающих кондиционеров жара на вокзале в Ростове достигла +40 градусов

11 июля 2024, 17:04
Фото: 1MI
Температура воздуха внутри железнодорожного вокзала в Ростове доходит до около +40 градусов
Температура воздуха внутри железнодорожного вокзала в Ростове доходит до около +40 градусов, рассказали пассажиры в сообществе «Ростов Главный».

На перроне железнодорожного вокзала термометры показывают температуру воздуха в +50 градусов. В залах вокзала она составляет +38 градусов. Причиной жары и духоты внутри вокзала называют неработающие уже несколько дней кондиционеры.

На перроне железнодорожного вокзала термометры показывают температуру воздуха в +50 градусов.На перроне железнодорожного вокзала термометры показывают температуру воздуха в +50 градусов.
На перроне железнодорожного вокзала термометры показывают температуру воздуха в +50 градусов.
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

Пассажиры рассказывают, что из-за высоких температур некоторым посетителям вокзала становится плохо. Внутри вокзала поставили вентиляторы, но они не сильно спасают ситуацию, потому что просто прогоняют горячий воздух.

Тем временем синоптики предупреждают, что сильная жара сохранится как минимум неделю в Ростове-на-Дону.

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