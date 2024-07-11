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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Крупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур

Крупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур

11 июля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Крупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур

Донской производитель получил штраф за выпуск опасного для жизни мяса

В Ростовской области привлекли к ответственности «Ростовский бройлер» за выпуск опасного мяса кур, говорится в документации арбитражного суда.

В отношении производителя, который находится в Семикаракорске, была проведена проверка. В документах говорится, что компания выпустила мясо птицы, «создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».

Отмечается, что в продукции находился ветеринарный лекарственный препарат — кокцидиостатика Динитрокарбанилида. Его нашли в тушка цыпленка-бройлера «Благояр».

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Нарушения обнаружили и на самом производстве. Здесь разделка тушек птицы на части проводилась в цехе разделки при температуре 13,5 градуса. На убой отправляли птиц с загрязненным и влажным оперением.

Теперь компанию привлекли к ответственности и оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Ранее стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Производство#Семикаракорск#Мясо птицы
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