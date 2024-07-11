Крупный производитель в Ростовской области выпускал опасное для людей мясо кур

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В отношении производителя, который находится в Семикаракорске, была проведена проверка. В документах говорится, что компания выпустила мясо птицы, «создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».
Отмечается, что в продукции находился ветеринарный лекарственный препарат — кокцидиостатика Динитрокарбанилида. Его нашли в тушка цыпленка-бройлера «Благояр».
Нарушения обнаружили и на самом производстве. Здесь разделка тушек птицы на части проводилась в цехе разделки при температуре 13,5 градуса. На убой отправляли птиц с загрязненным и влажным оперением.
Теперь компанию привлекли к ответственности и оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Ранее стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо.