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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Цены на один квадратный метр жилья на вторичном рынке Ростова поднялись до 120 тысяч за квадратный метр

Квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей

11 июля 2024, 13:51
Фото: pxhere.com
Цены на один квадратный метр жилья на вторичном рынке Ростова поднялись до 120 тысяч за квадратный метр
Цены на один квадратный метр жилья на вторичном рынке Ростова поднялись до 120 тысяч за квадратный метр, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Во втором квартале 2024 года «вторичка» в Ростове подорожала на 2%. Квадратный метр жилья в старом фонде в среднем по городу стоит 120 тысяч рублей. Цены на квартиры поднялись до 5,9 миллиона рублей. При этом предложение на рынке вторичного жилья выросло лишь на 4%.

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Аналитики отмечают, что в начале года активность покупателей на вторичном рынке была низкой из-за роста ключевой ставки и удорожания ипотечных кредитов. В июне люди стали еще активнее отдавать предпочтение новостройкам, чтобы успеть купить их до отмены льготной ипотеки. Из-за за этого замедлился рост цен на жилье в старом фонде. Медленными темпами растет и предложение.

Ранее были названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры.

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