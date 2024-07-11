Квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей

Аналитики отмечают, что в начале года активность покупателей на вторичном рынке была низкой из-за роста ключевой ставки и удорожания ипотечных кредитов. В июне люди стали еще активнее отдавать предпочтение новостройкам, чтобы успеть купить их до отмены льготной ипотеки. Из-за за этого замедлился рост цен на жилье в старом фонде. Медленными темпами растет и предложение.