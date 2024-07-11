Квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Во втором квартале 2024 года «вторичка» в Ростове подорожала на 2%. Квадратный метр жилья в старом фонде в среднем по городу стоит 120 тысяч рублей. Цены на квартиры поднялись до 5,9 миллиона рублей. При этом предложение на рынке вторичного жилья выросло лишь на 4%.
Аналитики отмечают, что в начале года активность покупателей на вторичном рынке была низкой из-за роста ключевой ставки и удорожания ипотечных кредитов. В июне люди стали еще активнее отдавать предпочтение новостройкам, чтобы успеть купить их до отмены льготной ипотеки. Из-за за этого замедлился рост цен на жилье в старом фонде. Медленными темпами растет и предложение.
Ранее были названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры.