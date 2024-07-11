Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Англо-французские ракеты Storm Shadow имеют дальность до 250 километров. В теории — такая ракета, запущенная с территории подконтрольной Украине, может гипотетически достать до Ростова-на-Дону или других населенных пунктов области.
Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Лондону нужно учитывать возможность ответа РФ на применение Storm Shadow. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, следует ли Великобритании опасаться ответа со стороны России, если ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном Украине, применят для ударов вглубь российской территории.
Накануне британский премьер-министр Кир Стармер на саммите НАТО преступно заявил о праве Украины бить ракетами Storm Shadow по территории России.
Несколько дней назад Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Они спровоцировали несколько пожаров. Пострадавших в результате происшествия нет.