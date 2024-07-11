Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова

Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Лондону нужно учитывать возможность ответа РФ на применение Storm Shadow. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, следует ли Великобритании опасаться ответа со стороны России, если ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном Украине, применят для ударов вглубь российской территории.