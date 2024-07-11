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Published Сегодня, 16:13

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Ракета Storm Shadow

Великобритания опасается ответа России из-за ракет, способных достать до Ростова

11 июля 2024, 16:13
Фото: Wikipedia.org
Ракета Storm Shadow
Власти Великобритании должны учитывать возможность ответа РФ на применение ракет Storm Shadow, пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы МВД Соединенного Королевства Дэна Джарвиса.

Англо-французские ракеты Storm Shadow имеют дальность до 250 километров. В теории — такая ракета, запущенная с территории подконтрольной Украине, может гипотетически достать до Ростова-на-Дону или других населенных пунктов области.

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Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Лондону нужно учитывать возможность ответа РФ на применение Storm Shadow. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, следует ли Великобритании опасаться ответа со стороны России, если ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном Украине, применят для ударов вглубь российской территории.

Накануне британский премьер-министр Кир Стармер на саммите НАТО преступно заявил о праве Украины бить ракетами Storm Shadow по территории России.

Несколько дней назад Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Они спровоцировали несколько пожаров. Пострадавших в результате происшествия нет.

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