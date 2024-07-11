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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:19

Медик объяснил, почему нельзя купаться в ростовских фонтанах

Медик объяснил, почему нельзя купаться в ростовских фонтанах

11 июля 2024, 08:13
Медик объяснил, почему нельзя купаться в ростовских фонтанах
Любители окунуться в фонтан рискуют заразиться острой кишечной или урогенитальной инфекцией, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала сотрудница одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян.

«Не нужно забывать, что уличный фонтан ничем не защищен от попадания в него пыли, грязи, мусора и от того, что охладиться там любят птицы, уличные животные, а также их для личной гигиены используют бездомные», — замечает эксперт.

Фарасян объясняет, что вода в фонтанах циркулирует по замкнутому циклу, поэтому в ней успевает накопиться и размножиться огромное количество бактерий.

«При попадании в организм через рот, нос и даже слизистую глаз вода из фонтанов может заразить купальщиков конъюнктивитом, менингитом, острыми урогенитальными, респираторными, кишечными инфекциями», — предостерегает эксперт.

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Кроме того, купание в фонтане, по словам медика, может привести к механическим травмам.

«В фонтане можно поскользнуться или попасть ногой в отверстие, из которого бьет струя, не заметить насос. В результате к болезни вы рискует получить вывих, перелом или царапину, в которую попадет вода с бактериями из фонтана», — добавляет Ольга Фарасян.

Ранее RostovGazeta писала о том, как будет выглядеть фонтан «Атланты» в Ростове после реставрации.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Медицина#Последние новости Ростова на сегодня#Фонтан#Жара
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