Медик объяснил, почему нельзя купаться в ростовских фонтанах

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
«Не нужно забывать, что уличный фонтан ничем не защищен от попадания в него пыли, грязи, мусора и от того, что охладиться там любят птицы, уличные животные, а также их для личной гигиены используют бездомные», — замечает эксперт.
Фарасян объясняет, что вода в фонтанах циркулирует по замкнутому циклу, поэтому в ней успевает накопиться и размножиться огромное количество бактерий.
«При попадании в организм через рот, нос и даже слизистую глаз вода из фонтанов может заразить купальщиков конъюнктивитом, менингитом, острыми урогенитальными, респираторными, кишечными инфекциями», — предостерегает эксперт.
Кроме того, купание в фонтане, по словам медика, может привести к механическим травмам.
«В фонтане можно поскользнуться или попасть ногой в отверстие, из которого бьет струя, не заметить насос. В результате к болезни вы рискует получить вывих, перелом или царапину, в которую попадет вода с бактериями из фонтана», — добавляет Ольга Фарасян.
Ранее RostovGazeta писала о том, как будет выглядеть фонтан «Атланты» в Ростове после реставрации.